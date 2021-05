As primeiras descobertas de um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista "The Lancet" indicam que alternar doses de diferentes vacinas contra a covid-19 provoca reações leves e moderadas com mais frequência do que a vacinação padrão, com duas doses do mesmo imunizante.

Uma equipe liderada por especialistas da Universidade de Oxford começou, no início desde ano, uma pesquisa sobre os efeitos da combinação de doses de vacinas fabricadas por farmacêuticas diferentes, e viram que isto aumentava a chamada reatogenicidade.