O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, o italiano Filippo Grandi, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro para Refugiados e Repatriação do Afeganistão, Khalil Rahman Haqqani, em uma das primeiras reuniões oficiais do novo governo talibã com representantes da comunidade internacional.

O chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) se reuniu hoje com Haqqani para tratar "da continuidade da cooperação e da distribuição de assistência aos deslocados e repatriados", disse uma fonte do Ministério dos Refugiados e Repatriação à Agência Efe, que pediu anonimato.