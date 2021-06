As crianças nos países pobres perderam dois terços mais de dias escolares para a pandemia do que os alunos nas partes ricas do mundo, de acordo com um relatório publicado na última quarta-feira pela ONG Save the Children.

Diante dessa lacuna educacional, a instituição de caridade para crianças pediu para os líderes dos países do G7, que se reúnem neste fim de semana na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, priorizarem o investimento em educação para garantir que os alunos de todo o mundo possam voltar às escolas com segurança.