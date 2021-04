A alusão do presidente da federação de futebol da Alemanha (DFB), Fritz Keller, a um juiz nazista gerou incômodo e reprovação em lideranças do esporte no país e levou a um pedido público de desculpas.

A ofensa de Keller ocorreu em uma reunião na última sexta-feira e agora veio à tona na edição online do semanário "Der Spiegel". De acordo com a publicação, o dirigente se referiu a seu vice-presidente, Rainer Koch, como um 'Freisler'. Ao fazer isso, ele fazia alusão ao ex-presidente do Tribunal Popular do Terceiro Reich, Roland Freisler, um temido juiz nazista.