O presidente da Colômbia, Iván Duque, condenou nesta quarta-feira o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, que foi baleado por homens que invadiram sua casa no começo da manhã, em Porto Príncipe.

"Rechaçamos o vil assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise. É um ato covarde e bárbaro contra todo o povo haitiano", escreveu Duque no Twitter.