A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou nesta quarta-feira a compra do estúdio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por US$ 8,45 bilhões, a segunda maior aquisição na sua história, após vários dias de especulação.

Em uma declaração conjunta, as duas empresas destacaram que a Amazon "ajudará a preservar o legado e o catálogo de filmes" do estúdio de Hollywood, que tem um arquivo com 4.000 títulos que remonta aos anos 20 do século passado.