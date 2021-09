Apesar das rígidas restrições impostas para combater a pandemia de covid-19, o desmatamento da Amazônia peruana alcançou em 2020 o índice mais alto das últimas duas décadas, enquanto as autoridades do país ainda não apresentam um plano para evitar que a tendência se mantenha, alertaram organizações civis à Agência Efe.

O Peru perdeu 203.272 hectares de floresta amazônica no ano passado, 54.846 a mais do que em 2019 e 177.556 além do que foi contabilizado em 2014, o que foi, até agora, o índice mais alto dos últimos 20 anos, segundo a associação civil Direito, Meio Ambiente e Recursos Naturais (DAR), com base em números oficiais.