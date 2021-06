A América do Sul se diz pronta para fazer com que a caixa registradora de sua economia, abalada pela pandemia da Covid-19, volte a girar através da reativação do turismo, uma tentativa que promete ser agressiva e que ocorrerá mesmo em meio a uma dura batalha que a região trava contra o coronavírus.

Em um primeiro passo para divulgar sua oferta aos turistas do mundo inteiro, representantes de Brasil, Chile, Argentina, Peru e Colômbia se encontraram nesta semana na 40ª Mostra de Turismo da Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato), que termina hoje em Bogotá.