A inflação global de produtor básicos, agravada pela guerra da Ucrânia, ameaça deixar 14 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar na América Latina, quase 50% a mais que o número atual, segundo divulgou nesta terça-feira o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA).

Atualmente, há 9,7 milhões de pessoas nesta situação na região, de acordo com o PMA, que tenta minimizar a escassez de alimentos com importações de produtores de países como Argentina e México, segundo indicou Lola Castro, diretora do braço regional da agência, em entrevista coletiva.