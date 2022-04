A América Latina se prepara para sediar a primeira cúpula de países do Acordo de Escazú, único tratado ambiental da região e pioneiro no mundo na proteção de ativistas ambientais.

Dezenas de autoridades e representantes oficiais dos países signatários do pacto - e outros que estão em vias de assiná-lo - se reunirão na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), em Santiago do Chile, a partir desta quarta-feira e até a próxima sexta-feira, com a tarefa de rever o estado de implementação do acordo.