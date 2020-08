A América ultrapassaram nesta sexta-feira os 10 milhões de casos de coronavírus, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que informou que o total global chegou a 18,8 milhões.

Ainda segundo a agência com sede em Genebra, na Suíça, o número de mortes por Covid-19 em todo o mundo chegou a 708.639, com 6,4 mil a mais do que ontem.