As companhias aéreas americanas United e American Airlines suspenderam os voos com destino e origem em Hong Kong, após as autoridades da região anunciarem que a tripulação de todos os voos deve ser submetida a testes de coronavírus.

"Temos feito ajustes regulares em nossa agenda para atender à demanda e consideramos uma variedade de fatores, incluindo restrições de viagem ou requisitos de entrada para tomar decisões", explicou a American Airlines, que tinha se programado para retomar os voos para Hong Kong nesta semana.