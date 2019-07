Um jovem americano está internado na UTI de um hospital de Pamplona, na Espanha, depois de ter ficado gravemente ferido no Festival de São Firmino, conhecido por sua famosa corrida de touros, confirmaram à Agência Efe fontes do governo de Navarra.

De acordo com as fontes, o jovem, que se machucou durante o encerramento do evento, voltou para o local onde estava hospedado, quando seu irmão notou um comportamento diferente.