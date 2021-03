Dois cidadãos americanos foram extraditados para o Japão, nesta terça-feira, e serão julgados por sua suposta ligação com a fuga do ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, enquanto ele estava em liberdade sob fiança.

Michael Taylor, de 60 anos, ex-membro das Forças Especiais dos EUA, e seu filho Peter, 28, chegaram hoje ao aeroporto de Tóquio, em um voo proveniente da cidade americana de Boston, e no qual viajaram sob a custódia de uma equipe do Ministério Público da capital japonesa, de acordo com a mídia local.