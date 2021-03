O Ministério Público japonês apresentou nesta segunda-feira acusações contra os dois cidadãos americanos que foram extraditados ao Japão por suposto envolvimento na fuga do empresário Carlos Ghosn enquanto estava em liberdade com fiança.

Os procuradores afirmam que Michael Taylor, de 60 anos e ex-integrante das Forças Especiais americanas, e seu filho Peter, de 28, ajudaram o ex-presidente da Renault-Nissan a fugir do Japão em dezembro de 2019 enquanto o brasileiro estava em liberdade com a condição de não sair do país.