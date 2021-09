As Américas foram a única região do planeta que registraram aumento no número de casos de covid-19 na semana passada, de acordo com subdivisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), que divulgou atualização de dados nesta quarta-feira.

No planeta, houve uma ligeira alta na quantidade de positivos, que foi de 1% (4,4 milhões de notificações). O índice foi o mesmo ao do número de novas mortes provocadas pela infecção (67 mil).