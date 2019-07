A Turquia afirmou nesta quarta-feira que está perdendo a paciência com a exigência de colocar sob seu controle uma faixa de segurança no norte da Síria de onde seriam expulsas as milícias curdas, e tachou de insatisfatória a última proposta dos Estados Unidos nesse sentido.

"As novas propostas apresentadas pelos Estados Unidos não estão em um nível que nos satisfaça", disse em entrevista coletiva o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, um dia depois do término da visita à Turquia do enviado especial dos EUA para a Síria, James Jeffrey.