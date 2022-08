O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o volante brasileiro Casemiro deseja sair do clube espanhol e se transferir para o Manchester United.

"É um assunto que abordei com ele nesta manhã. Quer testar um novo desafio, uma nova oportunidade", disse o veterano comandante, que admitiu que um acordo entre as duas diretorias pela saída do jogador será fechado hoje.