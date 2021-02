Depois que o meia Bernard marcou o gol da vitória sobre o Tottenham na prorrogação na última quarta-feira, após empate em 4 a 4 no tempo normal, o que se esperava era uma explosão de alegria de jogadores e da comissão técnica do Everton, mas o treinador Carlo Ancelotti chamou a atenção por se limitar a continuar tomando um chá.

Estava bebendo chá porque estava congelando", afirmou o técnico italiano ao ser perguntado sobre sua reação ao gol do brasileiro no estádio Goodison Park, que classificou os 'Toffees' para as quartas de final da Copa da Inglaterra.