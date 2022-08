O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid; o espanhol Josep Guardiola, do Manchester City; e o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool; foram anunciados nesta sexta-feira como os três finalista do prêmio de melhor técnico da temporada 2021-2022, que será entregue pela Uefa.

Ancelotti, que está na segunda passagem pelos 'merengues', conquistou recentemente o título da Liga dos Campeões, segundo o primeiro treinador a fazê-lo quatro vezes; e também do Campeonato Espanhol.