O italiano Carlo Ancelotti (e) e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, durante a apresentação do novo técnico nesta quarta-feira, em Madri. EFE/Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti foi apresentado como novo técnico do Real Madrid nesta quarta-feira, no centro de treinamento do clube, e repetiu a promessa que fez em sua primeira passagem, "futebol ofensivo, espetacular e intenso" para conquistar títulos.

"Muito obrigado ao Real Madrid, ao presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, diretor-geral) e a toda a direção. Estou muito feliz de voltar para onde me sinto em casa e vou colocar toda a minha energia para tentar repetir o que fizemos no passado", destacou.