"Desde o ministério vai se expor, entre outros, o ensino telemático e o rastreio massivo.

Também se incidirá na peculiaridade da estrutura educativa do país, com a coexistência dos três sistemas educativos.

O projeto das escolas verdes será outra das experiências que apresentará Andorra.

Andorra-a-Velha, 5 de outubro de 2020. O impacto da crise sanitária provocada pelo Covid-19 sobre a educação será um dos eixos sobre os quais debater-se-á na XXVII Conferência ibero-americana de ministros de Educação que Andorra organizará, de maneira telemática, Terça-feira 6 de outubro. Um dos objetivos desta reunião, que consta nos atos preparatórios para a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que o país organizará no mês de abril do próximo ano, é que os estados participantes possam partilhar experiências sobre como os diferentes sistemas educativos se adaptaram as novas circunstâncias impostas pela pandemia.

Desta maneira, a ministra de Educação e Ensino Superior, Ester Vilarrubla, partilhará de que maneira, uma vez decretado o encerramento das escolas no mês de março, trabalhou-se para facilitar o ensino telemático. Também explicará como se repartiram dispositivos informáticos entre os alunos que não tinham e a habilitação de conexões à internet. Em suma, foram distribuídas 308 tábletes e materializaram-se 59 novas conexões telemáticas. A vocação do ministério de Educação foi que as aulas pudessem continuar de maneira telemática através da utilização de plataformas; é por esse motivo que, também, se criou uma página web para aglutinar toda a informação que vinculava educação e o Covid-19.

Durante o mês de junho teve lugar o retorno à escola voluntário dos alunos às aulas, uma volta serviu para preparar a deste mês de setembro, que se fez de maneira gradual e garantir que o maior número de pessoal educativo e de alunos fossem rastreados para um retorno “o mais seguro possível”. Assim, todo o pessoal educativo e os alunos maiores de seis anos puderam participar no teste massivo gratuito que se conclui com 97% dos estudantes testados e a realização de 10.880 testes diagnósticos. Por outro lado, prevê-se que ao longo do curso se continue a praticar testes nos centros educativos do país.

Andorra também dará a conhecer aos países participantes a singularidade de uma estrutura educativa baseada em três sistemas educativos: o andorrano, o espanhol e o francês. O país proporciona um ensino baseado na livre eleição das famílias de usufruir de uma educação gratuita em qualquer um dos três sistemas, que dependem respetivamente dos governos andorrano, espanhol e francês, e que têm com língua veicular o catalão, o espanhol e o francês. Neste sentido, Andorra incidirá nas competências linguísticas nas três línguas que adquirem os estudantes e também no facto que inclusive podem adquirir conhecimentos da língua e cultura portuguesa.

Por outro lado, um dos eixos sobre os quais os ministros ibero-americanos de Educação irão centrar a jornada será o das escolas e sistemas educativos inovadores e comprometidos com a sustentabilidade. Precisamente, desde Andorra incidir-se-á no projeto das escolas verdes, uma proposta de educação ambiental na qual já participam 9.000 alunos, ou seja, um 80% do total do país. O objetivo fixado é que antes que acabar o ano todos os centros públicos do país estejam integrados nesta iniciativa.

