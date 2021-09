A atriz Angelina Jolie visitou nesta quarta-feira a Casa Branca para pedir a aprovação de diversas reformas destinadas a combater a violência doméstica nos Estados Unidos.

Um dia após participar de reuniões no Congresso, Jolie chegou à Casa Branca para se reunir com alguns representantes do governo do presidente Joe Biden e aproveitou para visitar a sala de imprensa e falar rapidamente com jornalistas.