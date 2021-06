Angola aprovou nesta terça-feira reformas parciais da Constituição, as primeiras desde que foi adotada, em 2010, com mudanças que incluem a possibilidade de votar fora do país e a inclusão da "situação de desastre público" para casos como o da pandemia de covid-19.

A medida, impulsionada pelo presidente angolano, João Lourenço, foi aprovada pela Assembleia Nacional - de sistema unicameral - com 152 votos a favor (do governista Movimento Popular de Libertação de Angola e 56 abstenções (da oposição).