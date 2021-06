O filme mexicano "As Fantasias de Nicolás", que conta a história de um menino de 10 anos com síndrome de Down, recebeu o prêmio Quirino de melhor longa-metragem em cerimônia realizada no último sábado no Teatro Leal de La Laguna, em Tenerife, na Espanha.

Esta foi a quarta edição da premiação, que tem como objetivo promover a indústria ibero-americana de animação.

O longa-metragem de estreia do diretor Eduardo Rivero, escrito e produzido por Miguel Ángel Uriegas, faz com que o público embarque nas aventuras de Nicolás.

Após perder sua mãe, o menino se muda para a casa dos avós, onde também mora seu primo David, que sofre com pesadelos constantes. Para salvá-lo, Nicolás utiliza as fantasias mágicas que sua mãe costurava para ele e embarca em uma aventura em um reino submerso em caos.

O diretor Eduardo Rivero dedicou o "grande reconhecimento" recebido no sábado "a todos os artistas que contribuíram" e que o tornaram a realização do filme possível.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado, com a aceitação do público e com todo o apoio", acrescentou.

O filme concorreu na catergoria com outros dois longa-metragens mexicanos, "Xico, o Cachorro Mágico", dirigido por Eric Cabello Díaz, e "Escuela de miedo", de Leopoldo Aguilar, e com o chileno "Nahuel e o livro mágico", de Germán Acuña Delgadillo.

"As Fantasias de Nicolás" é o terceiro filme feito pela Fotosíntesis Media, uma empresa especializada em animações e que aposta por conscientizar os espectadores através de produções infantis para toda a família.

OUTRAS CATEGORIAS PREMIADAS.

O Quirino de melhor série animada foi vencido pela segunda temporada de 'Petit', de Bernardita Ojeda, uma produção da empresa chilena 'Pájaro', em parceria com Argentina e Colômbia, que também tinha sido indicada para a última edição internacional dos Prêmios Emmy Kids.

Esta série infantil conta as aventuras de um menino de 5 anos que é capaz de resolver seus conflitos através de uma perspectiva original própria.

Ojeda, que também foi finalista do Quirino 2019 com a primeira temporada da série, lamentou não poder estar presente na cerimônia de entrega do prêmio em Tenerife. No Chile, e de forma virtual, ela agradeceu pelo reconhecimento e mandou "um grande abraço, representando também a Colômbia e a Argentina".

Depois de receber o prêmio de melhor curta-metragem na primeira edição do Quirino, o cineasta espanhol Alberto Vázquez voltou a vencer na categoria, desta vez com "Homeless Home".

Resultado de uma parceria entre a produtora espanhola UniKo, com sede em Bilbao, no norte do país, e a francesa Autour de Minuit, o curta-metragem aborda um problema social em forma de parábola fantástica, com bruxas, orcs, feiticeiros e fantasmas como personagens principais.

Outras seis produções também venceram em categorias dos prêmios Quirino. Entre elas, "Memories for Sale" (Memórias à Venda, em tradução livre), o primeiro trabalho de Manuel López, que foi reconhecido como o melhor curta-metragem de escola de animação.

Produzida pela Universidade Veritas e realizado em 2D tradicional, esta foi a primeira animação da Costa Rica a ser indicada ao Quirino, e também a vencê-lo.

A argentina "Rutas" (Rotas, em tradução livre), dirigida por Alejandro Imondi e produzida por Osa Estudio, recebeu o prêmio de melhor animação encomendada, e "GYLT", do estúdio espanhol Tequila Works, foi a vencedora na categoria de animação de video games, criada no ano passado.

Nas categorias técnicas de melhor desenvolvimento visual, melhor desenho de animação e melhor design de som e música original, os ganhadores foram, respectivamente, "Elo", da portuguesa Alexandra Ramires; o curta-metragem espanhol "Umbrellas", dirigido por José Prats e Álvaro Robles; e "Loop", de Pablo Polledri.

Os finalistas foram selecionados de um total de 265 produções de 17 países, e o júri foi integrado pelo francês Jean François Tosti (TAT productions), pela animadora e ilustradora portuguesa Joana Toste, pela brasileira Paula Taborda (Planeta Junior) e pelo espanhol Sergio Jiménez (Pinkman.TV).

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO.

A cerimônia também prestou homenagem ao cartunista e cineasta de filmes de animação cubano Juan Padrón (1947-2020). Silvia Padrón, filha dele, destacou a "genialidade" de seu pai, que conforme ela disse "fez seu público rir durante décadas" e colocou o nome de Cuba no mapa da animação mundial.

"Hoje, infelizmente, fazem falta as suas piadas, a sua vontade de viver, o seu olhar cândido, a sua cumplicidade e a sua ternura, mas ficamos com as suas obras e com suas frases espirituosas", concluiu.

Os apresentadores dos Prêmios Quirino, José Luis Farias e José Iñesta, ressaltaram que a "chama" inicial do evento está "mais acesa do que nunca".

"Somos cada vez mais numerosos e sentimos o encorajamento de toda a comunidade ibero-americana que acredita neste sonho dos Prêmios Quirino", afirmou Farias.

No entanto, "este sonho precisa de cúmplices", acrescentaram eles, tais como as instituições e empresas "que apoiam" o projeto e que, segundo dos porta-vezes, devem continuar acreditando nele.

"Continuem a iluminar o caminho. Viva a animação ibero-americana!", exclamaram Farias e Iñesta.

Os prêmios, que foram entregues pela atriz argentina Noelia Noto, têm o nome do idealizador do primeira longa-metragem de animação da história, Quirino Cristiani, responsável por "El Apóstol" (1917), uma produção argentina em que foram utilizados 58 mil desenhos feitos à mão e vários modelos representando edifícios públicos e ruas da cidade de Buenos Aires.