A diretora da AI no Chile, Ana Piquer. EFE/Arquivo

A Anistia Internacional acusou o governo do Chile de não ouvir a população durante as duras manifestações contra a desigualdade realizadas em 2019, nem o faz agora para a comunidade médica em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus, denunciou a Anistia Internacional nesta quarta-feira.

"Os movimentos sociais, especialmente após o surto social, gritaram diante das autoridades que isso não era mais suficiente. No entanto, aqueles que protestaram foram recebidos com ouvidos surdos, tremenda repressão e apoio irrestrito às ações ferozes da polícia", declarou a diretora da AI no Chile, Ana Piquer, à Agência Efe.