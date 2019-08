A Anistia Internacional (AI) emitiu uma advertência sobre as viagens para os Estados Unidos "em meio aos continuados altos níveis de violência armada no país" e pediu para que os visitantes tenham precaução e contem com um plano de contingência.

Em comunicado divulgado pela divisão nos EUA, a organização recomenda "estar extremamente vigilante em todos os momentos e ser consciente da onipresença de armas de fogo entre a população".