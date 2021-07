A diretora para as Américas da Anistia Internacional, Erika Guevara Rosas, condenou nesta segunda-feira as manifestações do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, depois dos protestos ocorridos ontem no país, e cobrou que o governo atenda as demandas populares.

"A retórica inflamatória de guerra e de confronto do presidente Migue Díaz-Canel gera um ambiente violenta contra quem cobra prestação de contas e o livre exercício de seus direitos", disse a atual líder da organização, por meio de comunicado.