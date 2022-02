O Prêmio Lo Nuestro, evento anual organizado pelo canal americano "Univision" para premiar artistas da música latina, confirmou Anitta entre os artistas que se apresentarão na cerimônia do dia 24 de fevereiro, em Miami.

De acordo com o canal de língua espanhola, Anitta interpretará o remix de "Envolver", ao lado do americano Justin Quiles, e "No Chão Novinha", gravada com Pedro Sampaio.