Anitta, a banda americana Foo Fighters, e as britânicas Duran Duran e UB40 são algumas das atrações confirmadas nesta terça-feira para a edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa, que voltará a ser realizada após quatro anos.

O festival voltará a ocorrer depois do cancelamento da edição de 2020, devido as restrições impostas pela pandemia da covid-19.