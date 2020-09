A cantora Anitta, que lançou nesta sexta-feira o clipe oficial da música "Me Gusta", em parceria com a americana Cardi B. e com porto-riquenho Myke Towers, disse em uma entrevista à Agência Efe que vê um lado pessoal do single, que fala sobre atração e relações sexuais entre mulheres.

"Não canto nada que eu mesma não faça. Eu sou abertamente bissexual e nunca quis fazer um espetáculo com isso. Posso estar com um homem, com uma mulher, com duas, três, cinco, seis pessoas. Uma festa! Defendo essa liberdade", afirmou a artista, que já tinha escrito a música há dois anos e gravado o vídeo junto com Towers em Salvador, em 2019.

Desde então, o projeto havia caído no esquecimento, até o empresário de Anitta convencê-la a escutar "Me Gusta" novamente, desta vez com a participação de Cardi B., uma lembrança que ainda a deixa com lágrimas nos olhos.

Anitta revelou que sempre quis trabalhar com Cardi B., mas que não imaginava que a americana de origem dominicana fosse terminar se juntando a este projeto, que mistura ritmos como o reggaeton, o funk e o pagode e os idiomas inglês e espanhol.

"É coisa do destino porque, quando nos encontramos no estúdio, foi tudo exatamente como eu esperava. A Cardi é a minha versão em inglês e espanhol. Digo muito aos meus fãs que não falam português que, por coincidência, nós duas sempre dizemos as mesmas coisas nas lives que fazemos (no Instagram). É uma loucura", contou a carioca.

Segundo Anitta, uma característica em comum entre as duas é a "obsessão" por normalizar posturas que as mulheres são criticadas por assumirem, enquanto os homens são elogiados.

"Isso foi o que nos uniu nesta música. Continuar incentivando que esse tipo de comportamentos sejam vistos como normais e que as diferentes escolhas de cada um sejam respeitas", explicou Anitta, que durante as últimas semanas usou suas redes sociais para criticar o descaso do governo brasileiro com a proteção do meio ambiente, debate que voltou à tona devido aos incêndios no Pantanal.

O VIDEOCLIPE

O videoclipe de "Me Gusta" foi gravado em 2019 no Pelourinho, no centro histórico de Salvador, com o objetivo de ressaltar a importância da cultura afro-brasileira.

"Através do lugar, dos figurinos e da música, quis juntar o mundo latino ao brasileiro para mandar esta mensagem de união que é tão importante para mim", disse Anitta.

Sobre a participação de Carbi B., como o vídeo já havia sido gravado há um ano, foi graças à tecnologia que ela pode ser incluída no projeto.

Como a americana não participou das gravações, suas cenas foram gravadas posteriormente e inseridas durante a edição. Outro toque especial é o roxo de seu figurino, cor escolhida para representar a luta feminista.