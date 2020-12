O ano de 2020 será um dos três mais quentes em mais de um século e meio, de acordo com a medição científica das temperaturas, segundo alertou nesta quarta-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que também citou um aumento sem precedentes no degelo do Ártico.

A temperatura média global, de acordo com os cálculos da agência, será até 1,2º Celsius mais alta neste ano, que os níveis pré-industriais (1850-1900), um valor semelhante ao de 2019 e só superado por 2016, o ano mais quente da história, quando o fenômeno El Niño contribuiu para a alta.