Os últimos sete anos foram os mais quentes desde que existem dados, e 2021 o sexto mais quente desde o início dos registros, de acordo com um relatório da Nasa e da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) divulgado nesta quinta-feira.

"A parte mais importante do mapa se refere aos últimos sete anos, que realmente se sobressaíram", disse Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da Nasa, durante a apresentação do relatório.