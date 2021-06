A Autoridade Nacional Palestina (ANP) anunciou nesta sexta-feira o cancelamento do acordo firmado mais cedo com Israel, mediante o qual receberia emprestadas mais de um milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, com o argumento de que tais doses "não cumprem com as especificações".

"As equipes especializadas do Ministério da Saúde descobriram que as vacinas recebidas de Israel hoje não cumprem com as especificações, motivo pelo qual o governo decidiu devolvê-las", justificou em comunicado a ministra da Saúde da ANO, Mai al Kaila.