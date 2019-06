Os presidentes de China e Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, conversaram por telefone nesta terça-feira sobre a disputa tarifária entre os dois países e às vésperas do encontro que terão na próxima cúpula do G20, no final do mês.

A agência estatal de notícias chinesa "Xinhua" informou que Trump pediu para falar com Xi para lhe dizer que espera debater em profundidade os laços bilaterais e temas de "interesse mútuo", e que os EUA valorizam a cooperação econômica e comercial com a China.