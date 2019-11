Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 18 nov 2019

O papa Francisco enviou nesta segunda-feira uma mensagem em vídeo por ocasião de sua viagem à Ásia, onde visitará a Tailândia e Japão, pedindo o fim da utilização das armas nucleares.

Amanhã, Francisco estará na Tailândia, onde relançará o diálogo com os budistas e depois seguirá para o Japão, visitando as cidades de Nagasaki e Hiroshima, atingidas pelos atentados atômicos de 1945. Na ocasião, ele clamará pelo desarmamento nuclear.

"O tema escolhido para a minha visita é 'Proteger toda a Vida'. Esse forte instinto, que ressoa em nossos corações, de defender o valor e a dignidade de cada ser humano, adquire particular importância diante das ameaças à convivência pacífica que hoje o mundo deve enfrentar, especialmente nos conflitos armados", afirmou.

No vídeo, o pontífice lembrou que o Japão está "muito consciente do sofrimento causado pela guerra" e considerou "imoral" o uso de armas nucleares.

Francisco espera que sua visita encoraje o povo japonês "no caminho do respeito mútuo e do encontro que leve a uma paz segura e duradoura, que não se volte atrás".

No vídeo enviado na última sexta-feira aos tailandeses, o papa elogiou o trabalho feito pelo país para "promover a harmonia e convivência pacífica, não apenas entre seu povo, mas em toda a região do sudeste asiático".

Esta é a 32ª viagem internacional do papa e sua quarta para a Ásia, onde ele já visitou a Coreia do Sul em 2014; Sri Lanka e Filipinas em 2015; e Mianmar e Bangladesh em 2017. EFE

ccg/phg

(vídeo)