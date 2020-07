Uma "vacina eficaz" para combater a pandemia de Covid-19 não só terá que atacar o coronavírus com anticorpos, como conter a infecção, segundo o argentino Alejandro Cané, diretor de vacinas e assuntos científicos da Pfizer para América Latina e Canadá.

Em conjunto com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, a companhia americana está desenvolvendo uma vacina contra a doença e espera que esteja disponível até o final deste ano. Nesta quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou um acordo de quase US$ 2 bilhões para que sejam produzidas e fornecidas no país 100 milhões de doses dessa vacina.