Estudos realizados por cientistas da África do Sul sugerem que os anticorpos gerados para combater a variante do coronavírus descoberta no país africano (501Y.V2) também protegem contra variantes anteriores e, provavelmente, contra aquelas que estão surgindo em outros lugares.

A descoberta, baseada na análise de plasma, é uma notícia especialmente positiva, pois nos permite pensar, de acordo com especialistas sul-africanos nesta quarta-feira, que uma vacina criada especificamente contra a variante 501Y.V2 poderia ser suficiente para fornecer proteção cruzada contra covid-19.