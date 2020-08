O ator espanhol Antonio Banderas anunciou nesta terça-feira, em redes sociais, que está curado da Covid-19, após 21 dias de "confinamento disciplinado".

"Depois de 21 dias de confinamento disciplinado, posso dizer que superei a infecção de Covid-19. Estou curado. Meu pensamento está com aqueles que não conseguiram o mesmo e com os que estiveram piores do que eu. Força para todos que estão no meio da luta", escreveu o artista no Twitter.