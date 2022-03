Pelo menos 130 pessoas foram resgatadas com vida no abrigo antiaéreo construído abaixo do Teatro do Drama, localizado na cidade de Mariupol, na Ucrânia, e que foi bombardeado em um ataque que é atribuído às forças armadas da Rússia, que nega envolvimento com a ação.

"A Comissária de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova, que apresentou dados sobre a evacuação das pessoas que ficaram sitiadas no local, alvo de ataques na última quarta-feira, segundo veiculou a agência de notícias "Interfax-Ukraine".