Ao menos três foguetes foram disparados nesta quinta-feira no sul do Líbano em direção a Israel em meio à escalada da violência com as facções palestinas em Gaza, informaram uma fonte militar libanesa que pediu anonimato e o Exército israelense à Agência Efe.

Segundo a fonte, unidades do exército libanês foram para a área de onde esses projéteis foram lançados, na cidade de Tyre, e prenderam os responsáveis, cujos nomes não foram divulgados.