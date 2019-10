O ex-presidente do Uruguai José Mujica, que governou o país de 2010 a 2015, confirmou o favoritismo nas eleições do domingo passado e, aos 84 anos, voltou a ocupar uma vaga no Senado uruguaio com a lista de candidaturas mais votada da coalizão de esquerda Frente Ampla (FA).

Com 93,99% da apuração oficial concluída, a lista 609, da ala Movimento de Participação Popular (MPP), cujo líder é o ex-mandatário, obteve 262.124 votos.