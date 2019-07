Pelo menos cinco estados da Venezuela continuam sem eletricidade nesta terça-feira desde o apagão ocorrido ontem à tarde, enquanto o governo informa que houve avanços no restabelecimento do serviço em nove regiões.

Na madrugada de hoje, a estatal Corpoelec, que controla a distribuição de energia em todo o país, informou no Twitter que o serviço estava 100% restabelecido em Caracas e de forma parcial em estados do oeste, como Mérida, Trujillo e Barinas, assim como em Aragua, no norte.