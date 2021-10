7 out 2021

EFE Washington 7 out 2021

A Organização Panamericana da Saúde (Opas) informou nesta quarta-feira que apenas 37% da população da América Latina e Caribe contam com esquema completo de vacinação contra a covid-19, e que em países como Jamaica, Nicarágua e Haiti, a taxa é de menos de 10%.

"Seguimos apelando aos países com doses excedentes que as dividam com os países da nossa região, onde podem ter um impacto que salvará vidas", afirmou a diretora da agência, Carissa Etienne, durante entrevista coletiva semanal.