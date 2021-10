14 out 2021

EFE Nairóbi 14 out 2021

Apenas um a cada sete casos de covid-19 (14,2% do total) é reportado na África, devido ao baixo número de testes realizados no continente em relação ao resto do mundo, alertou nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com um sistema utilizado pela OMS para calcular a "subnotificação" de casos na região, a África tem na realidade cerca de 59 milhões de infecções, em comparação com as cerca de 8,5 milhões registradas oficialmente até agora.