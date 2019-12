O técnico Jorge Jesus se demonstrou satisfeito com a atuação do Flamengo na derrota para o Liverpool por 1 a 0 neste sábado, na final do Mundial de Clubes, apesar da frustração pelo vice-campeonato, e disse que sua equipe mostrou que é possível haver equilíbrio entre equipes brasileiras e europeias.

"O Liverpool ganhou porque o Flamengo errou aqui ou ali? Não. Na última linha do Flamengo, os quatro jogadores foram muito fortes, muito bem. O Flamengo fez um grande jogo, tem três grandes referências que não estiveram em seu nível, porque se estivessem o o Flamengo teria sido ainda melhor. Minha satisfação é essa, mostrar que as melhores equipes do Brasil podem brilhar e se colocar no mesmo nível das melhores equipes da Europa", declarou o treinador português em entrevista coletiva no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, sem citar quais os três atletas que ele considera ter tido atuação abaixo do habitual.

Flamengo e Liverpool empataram em 0 a 0 durante os 90 minutos no Catar. A partida então foi decidida na prorrogação, em que Roberto Firmino marcou o gol dos 'Reds', campeões mundiais inéditos.

"Foram duas grandes equipes em campo, e isso se traduziu no jogo. Liverpool é o campeão da Champions, líder do Campeonato Inglês com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, e o Flamengo está no mesmo patamar. As duas equipes durante todo o jogo tiveram chances de vencer. Nas estatísticas do jogo, o Flamengo foi melhor em quase tudo, só fez mais faltas, mas teve mais posse de bola e mais arremates", acrescentou Jesus.

Na visão do técnico do agora vice-campeão Mundial, o Rubro-Negro manteve a sua forma de jogar, sem se limitar a defender, e sofreu o gol graças a uma das principais armas do adversário, o contra-ataque.

"Falando do Flamengo, é uma equipe joga olhando sempre para o gol, com ideia ofensiva, posicionalmente jogando com risco, jogando contra adversário que tem muita qualidade. E um dos pontos fortes do Liverpool é o contragolpe. Em um lance do Filipe (Luís) de cruzamento, nossa segunda bola ofensiva falhou e deixamos a possibilidade para o Liverpool sair. É do jogo", analisou.

Jesus ainda enalteceu a parte física do campeão brasileiro e sul-americano, que, em sua visão, não acusou o cansaço. Ele ainda aproveitou para dizer que espera o time bem também em 2020.

"Vocês viram o jogo, que foram 95 minutos mais prorrogação, e viu uma equipe do Flamengo com 80 jogos nas pernas contra uma equipe com 26 jogos nas pernas e mesmo assim não houve grande diferença física, talvez apenas em um ou outro jogador, mas individualmente. É importante destacar a intensidade da equipe, a disciplina tática que tiveram contra o grande campeão da Europa e agora grande campeão mundial. O Flamengo tem todas as condições de manter o nível, mas não compete a mim, compete à diretoria, mas tem tudo para dar grandes passos", comentou.