"A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quinta-feira que 125.048 casos de coronavírus foram relatados em todo o mundo, dos quais 6.729 foram confirmados nas últimas 24 horas.

Os novos números corroboram que o foco da pandemia se deslocou da China para outras regiões (que têm 44.067 casos atualmente), uma vez que havia apenas 26 novos casos no país asiático, e todos os outros ocorreram no resto do mundo.

Além disso, o número de mortes em todo o planeta pela doença Covid-19 chegou a 4.613, sendo que 321 correspondem às últimas 24 horas, de acordo com os dados recebidos e analisados pela OMS.

Neste dia, quatro novos países e territórios (Polinésia Francesa, Turquia, Honduras e Costa do Marfim) reportaram casos da doença, o que elevou para 117 o número de territórios afetados por pelo menos um caso.

Na Itália foram contabilizados 12.462 casos e 827 mortes (196 ocorridas nas últimas 24 horas). A Espanha é o terceiro país da União Europeia mais afetado, com 2.140 casos e 48 mortes, pouco atrás da França (2.269 casos e 48 mortes).

O Irã, com 9 mil pessoas infectadas e 354 mortes, é o terceiro país com mais casos e, como na Itália, a propagação do coronavirus não diminui, como indica o fato de que no último dia foram registrados 958 casos adicionais. EFE

is/id