A Índia iniciou formalmente nesta segunda-feira a primeira fase de seu plano de desconfinamento, após mais de dois meses sob rigorosa restrição para conter a disseminação da Covid-19, apesar do aumento constante no número de casos.

O estágio que entra em vigor hoje e foi lançado em grande parte do país, permite pela primeira vez a reabertura de templos, shopping centers e restaurantes.

Esta manhã, com tráfego consideravelmente alto em comparação com os últimos dois meses, Nova Délhi também impulsionou a reabertura de suas atividades em lojas e escritórios.

Neste país conservador e religioso, muitos ansiavam pela reabertura de templos e centros de oração, embora os fiéis não possam tocar nas imagens dos deuses ou dos livros sagrados, nem compartilhar alimentos dentro dos arredores.

"Todos devem seguir o protocolo e orientações sanitárias. Máscaras e distanciamento social são essenciais", lembrou o chefe de governo do estado do Rajastão, Ashok Gehlot, após o início da "fase de flexibilização".

Os shopping centers e restaurantes hoje abertos ao público não podem exceder mais de 50% de sua capacidade, além de outras medidas sanitárias.

A tentativa da Índia de revitalizar sua economia ocorre apesar do país continuar com um aumento desenfreado de novos casos e mortes, com uma tendência dos infectados ainda aumentando.

Com esse aumento, a Índia é, desde ontem, o quinto país mais afetado pela pandemia em termos de número de casos, com uma margem estreita com o Reino Unido, o quarto mais afetado.

Essa lista é liderada pelos Estados Unidos e seguida pelo Brasil e Rússia.

No entanto, a taxa de mortalidade por Covid-19 é muito menor em comparação com esses países. EFE

