O governo do Japão descartou nesta quinta-feira a possibilidade de declarar novamente um estado de emergência sanitária, apesar de um número recorde de casos diários de Covid-19, que se espalha perigosamente por todo o país.

De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 1.264 novas infecções, pela primeira vez em mais de mil casos desde que o novo coronavírus chegou ao Japão, no mês de janeiro.