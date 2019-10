18 out 2019

EFE Beirute 18 out 2019

Os curdos denunciaram nesta sexta-feira que as forças turcas seguiram disparando artilharia na cidade de Ras al Ain, no norte da Síria, fronteira com a Turquia, apesar da trégua de cinco dias anunciada ontem por Ancara e Washington.

Uma fonte das Forças da Síria Democrática (FSD), aliança liderada pelos curdos, confirmou à Agência Efe que "os tiros de artilharia continuam" por parte dos turcos durante na manhã de hoje, após ataques ocorridos na madrugada.